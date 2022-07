Terra Amara, quante puntate sono e quando finisce?

Su Canale 5 debutta una nuova serie tv turca, che porterà il pubblico indietro nel tempo, fino agli anni Settanta, per raccontare una storia d’amore ricca di colpi di scena. Terra Amara va in onda da lunedì 4 luglio 2022, alle 15:45.

Ma da quante puntate è composto Terra Amara? Va innanzitutto detto che, anche in questo caso, la durante degli episodi andato in onda in Turchia è differente rispetto a quello dell’edizione italiana, motivo per cui il totale di puntate originale non è lo stesso di quello italiano.

In Turchia, infatti, Terra Amara è composto da 141 episodi ciascuno della durata di 150 minuti. Come già avvenuto con altre serie, però, Mediaset ha deciso di dividere ogni episodio in tre parti, ciascuna della durata di quarantacinque minuti. In Italia, quindi, la serie è composta da 423 episodi.

Quando finisce Terra Amara? Difficile dirlo: Canale 5 valuterà gli ascolti della serie per decidere se continuare a mandarla in onda anche durante il periodo di garanzia in autunno oppure no. In quel caso, la serie potrebbe diventare un punto fisso del pomeriggio della rete.

Terra Amara, la trama

Yilmaz (Ugur Guneş), il protagonista, ha ucciso pur di proteggere l’amata Züleyha (Hilal Altinbilek) dalla sua stessa famiglia. I due, in fuga, arrivano nel sud della Turchia, nelle immense e fertili terre del potente e visionario Demir (Murat Unalmis) e di sua madre Hünkar (Vahide Perçin).

Ma una piccola bugia, che gli amanti hanno raccontato per non essere separati, potrebbe sconvolgere le loro vite e distruggere ogni speranza di salvezza. Il loro amore riuscirà a superare anche questo ostacolo?

Per quanto tempo un uomo abituato a ottenere tutto ciò che desidera, continuerà ad amare una donna che non gli permette di fare breccia nel suo cuore? Domande essenziali sull’amore e il possesso, alle quali solo Terra Amara saprà dare una risposta.