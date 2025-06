Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di lunedì 2 giugno si gioca Ternana-Pescara, partita in programma per la finale dei playoff di serie C 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. Qui la radiocronaca.

Ternana-Pescara in TV

Questa partita valida per la finale promozione di Serie C 2024-2025 sarà proposta in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW. Inoltre è prevista la diretta in chiaro su Rai2 e la radiocronaca su Radio Rai1.

