Teo Mammucari a Ballando con le stelle del 28 ottobre 2023 (video)

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023 di stasera, 28 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal noto attore Teo Mammucari e dalla bravissima ballerina Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato una coreografia di Samba sulle note del brano Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano.

Teo Mammucari: i voti a Ballando di stasera

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Mammucari è simpaticissimo ma deve un po’ imparare a stare zitto mentre parlano gli altri. Le battute sono fortissime ma il troppo stroppia e su questo Selvaggia non ha torto (ma lui se ne frega e forse ha ragione pure lui). In ogni caso il duello tra le due personalità è epico. Il voto totale della coppia è stato di 31 punti nonostante lo zero di Selvaggia che Teo contesta duramente.

A voi il video dell’esibizione di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.