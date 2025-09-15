Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lo speciale Temptation Island e poi va in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5 in prima serata sempre condotto da Filippo Bisciglia. Non si svolgerà nello storico resort di Guardavalle Marina (Calalandrusa Resort), ma in uno studio o location diversa per un format più dinamico, con interviste e filmati inediti. Inoltre è stata prevista una seconda puntata lunedì 22 settembre.

Temptation Island e poi – Coppie e anticipazioni

Non tutti gli amori resistono a Temptation Island, ma alcuni sì. Alessio e Sonia M. hanno superato le difficoltà e potrebbero essere vicini al matrimonio, con una possibile proposta in tv. Valentina e Antonio, usciti insieme, hanno fatto un passo avanti: lui le ha chiesto la mano davanti alle telecamere, e ora pianificano le nozze, forse sotto un gazebo, un richiamo alla loro esperienza nel programma.

Più complicata la situazione di Simone e Sonia B.: lei è incinta, ma il comportamento di lui rende tutto incerto. Hanno detto a Filippo Bisciglia di voler provare a stare insieme, ma le voci sono contrastanti, e la loro testimonianza stasera sarà cruciale. Sul fronte rotture, Maria Concetta e Angelo si sono separati, con lui già legato a una nuova frequentazione secondo i social. Stessa sorte per Denise e Marco, anche se c’è chi ipotizza un riavvicinamento, complicato dal loro silenzio online. Lucia e Rosario hanno tentato di riconciliarsi ma si sono di nuovo allontanati. Sarah e Valerio, invece, sono separati: lui sembra vicino alla single Ary, mentre lei è tornata single.

La puntata di staserae quella di lunedì prossimo, promettono di svelare la verità su queste storie, ricordando che per contratto tutte le coppie si sono impegnate al silenzio sui social nelle scorse settimane seguite al termine del programma, per non spoilerare i contenuti dello speciale.

