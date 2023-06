Temptation Island 2023, tentatori e tentatrici

Non c’è Temptation Island 2023 senza tentazione. Lo dice il titolo stesso: il reality show, che torna con la sua decima edizione a partire da lunedì 26 giugno su Canale 5 sempre con la narrazione affidata a Filippo Bisciglia, non avrebbe ragione di esistere se non ci fossero i single e le single che proveranno e mettere i bastoni tra le ruote delle coppie protagonisti.

Due gruppi di ragazzi e di ragazze che vivranno insieme agli uomini ed alle donne che hanno deciso di mettere alla prova la propria coppia, all’interno di un resort di lusso in Sardegna. Solo durante i falò di confronto si scoprirà se le coppie in questione dureranno o no.

Ma chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023? Sono ragazzi e ragazze il cui aspetto fisico non passa inosservato e che anche per questo potrebbero rappresentare una minaccia per la durata delle coppie protagoniste. Scopriamoli insieme.

I tentatori

Marco, 38 anni di Padova, imprenditore. Ha diverse attività di famiglia. Ha la passione per la montagna, ha fatto per 10 anni il boy scout.

Tommaso, 34 anni di Maniago (Pordenone). È laureato in lettere moderne e ha due palestre. Ex giornalista sportivo e calciatore di serie C.

Daniele, 28 anni da Roma. Attualmente responsabile di una ditta di sicurezza. La sua più grande passione è il calcio.

Alberto, romano, 28 anni, imprenditore. Gestisce case vacanza e diverse pokerie.

Emanuele, napoletano, 32 anni. Ha fatto il modello tra Miami, Milano e New York. Gli piace leggere in particolare libri di storia e filosofia greca.

Luca, 24 anni di Cantù (Como). Lavora nel settore della ristorazione a Lugano in Svizzera. È stato un nuotatore professionista.

Davide, 30 anni di Novara. Lavora come tecnologo di confezionamento in un’azienda italiana.

Fouad, 32 anni di Roma. Ha un ristorante di proprietà insieme al fratello gemello. È appassionato di fotografia.

Lorenzo, 38 anni di Roma, imprenditore. Si occupa della gestione dell’azienda di famiglia nata oltre 140 anni fa. Si definisce un attento osservatore.

Andrea, 30 anni da Pescara, laureato in scienze motorie, è chinesiologo e personal trainer. Sta aprendo un centro medico col fratello.

Edoardo, 27 anni di Catania. Lavora come commesso in un negozio e la sera si occupa di sicurezza nei locali. È un pugile agonista, si allena ma non combatte da qualche anno per via di un infortunio.

Lollo, 27 anni di Roma. Fa il tassista e gioca a calcio motivo per il quale vive da solo da quando aveva 14 anni.

Ema, 26 anni da Trieste. Fa il personal trainer e l’allenatore di crossfit, Ha vinto alcune gare a livello nazionale. Ha una barca a vela.

Igor, 27 anni di Roma. Fa il calciatore e aiuta il padre con la sua attività nel settore metalmeccanico.

Le tentatrici

Carola, 29 anni da Marino (Roma), aiuta i genitori nella gestione del loro stabilimento balneare. È laureata in informatica e ama tutti gli sport, in particolar modo l’arrampicata.

Valentina, 32 anni di Napoli. È diplomata in make-up e lashmaker. È mamma di un bambino di 7 anni e mezzo. Le piace l’arte in tutte le sue sfumature: disegnare, dipingere e soprattutto scrivere.

Benedetta, 26 anni di Roma. Ha studiato moda all’università e ha creato una sua linea di costumi. Ha suonato la chitarra per anni.

Laura, 28 anni di Vasto (Chieti), ha uno shop online di vestiti. Le piace fare passeggiate al mare, ascoltare musica e leggere romanzi.

Greta, 24 anni di Melzo (Milano), sta iniziando a lavorare nel settore della contabilità. Ha fatto per diversi anni equitazione.

Rebecca, 21 anni di Empoli. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre. Le piace ballare e cucinare.

Matilde, 20 anni di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), studentessa universitaria di cultura e pratica della moda e hostess. Ha la passione per la corsa e la pallavolo.

Vale, 25 anni di Sanremo (Imperia), laureata in scienze motorie, è docente di educazione fisica. Ama lo sport e gli animali; ha 2 cani, un volpino e un rottweiler.

Roberta, 24 anni di Torre del Greco (Napoli) è ballerina professionista. Ama molto cucinare soprattutto i dolci.

Marika, 25 anni di Legnano (Milano). Ex assistente di volo, la sua passione più grande sono i viaggi.

Cristina, 25 anni di Parma, laureanda in giurisprudenza.

Nancy, 27 anni di Napoli, insegnante di pole dance. Nel tempo libero pratica yoga e paracadutismo.

Ilaria, 28 anni di Rimini, studia igiene dentale ed è impiegata in una clinica medica. Ha due passioni: correre e dipingere.

Carmen, 27 anni di Napoli fa l’onicotecnica. Ha fatto per anni equitazione.