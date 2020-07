Tra le sei coppie di concorrenti di Temptation Island 2020, il reality show estivo che Canale 5 manda in onda dal 1° luglio 2020 in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia, c’è anche quella formata da Valeria e Ciavy. La coppia è nip, ovvero non formata da vip: in quest’edizione, infatti, personaggi famosi e non coestitono nelle stesse puntate.

Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica. Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori e lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato.

È proprio Valeria che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e scrive per partecipare: “Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”. Dal canto suo Ciavy ammette: “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”.