Tra le sei coppie di concorrenti di Temptation Island 2020, il reality show estivo che Canale 5 manda in onda dal 2 luglio 2020 in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia, c’è anche quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia è vip ed, insieme ad un’altra, si inserisce in un gruppo di personaggi non famosi per la prima volta nel programma.

Temptation Island 2020, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva e Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore, si conoscono da quattro anni ma sono fidanzati da tre. Mentre Lorenzo è sempre stato scapolo, Manila ha avuto, invece, alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli.

Manila ammette che Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore di ghiaccio, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato Lorenzo dice che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici. Entrambi partecipano a Temptation Island sicuri della forza del loro amore: “Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo”, dice Manila.