Temptation Island 2020, cast: le coppie concorrenti (foto)

Sono sei le coppie protagoniste di Temptation Island 2020, seconda edizione del reality show di Canale 5 in onda nel giro di pochi mesi e con la conduzione per la seconda volta di Alessia Marcuzzi, che parte il 16 settembre 2020. Nessun vip, ma persone comuni che hanno deciso di mettere alla prova loro stessi ed i loro partner. Scopriamo, quindi, chi sono le coppie di Temptation Island 2020.

Alberto e Speranza

Alberto, 32 anni, titolare di due locali di ristorazione. Fidanzato da 16 anni con Speranza, 31 anni, che lavora nei locali di lui. Entrambi sono di Brusciano (NA). Non convivono in una casa tutta loro, ma dormono insieme metà settimana dai genitori di uno e l’altra metà settimana dai genitori dell’altra.

Alberto dice: “sono fidanzato con speranza da ben 16 anni e ho deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo così tanto tempo, mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché”.

Speranza dice: “io non volevo partecipare a Temptation Island per nessuna ragione, mi ha convinta Alberto e fino all’ultimo ho avuto il dubbio. La verità è che ho paura di perderlo. Non riesco a fidarmi di lui, mi ha raccontato troppe bugie in questi 16 anni passati insieme, ma il sentimento che provo mi ha portato a giustificarlo ogni volta. Quello che mi auguro è di uscire da Temptation più forti e pronti a dare una svolta alla nostra storia con un matrimonio e un figlio“.

