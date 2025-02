Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 8 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Tata Matilda e il grande botto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tata Matilda e il grande botto – Trama

“Tata Matilda e il grande botto” (titolo originale “Nanny McPhee and the Big Bang”) è un film del 2010 diretto da Susanna White. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film segue le vicende di Isabel Green, una giovane madre che gestisce una fattoria mentre il marito è al fronte. La sua vita è resa complicata dai suoi tre figli litigiosi, Norman, Megsie e Vincent, e dall’arrivo dei cugini cittadini Celia e Cyril, che aggiungono ulteriore caos. La situazione diventa insostenibile fino all’arrivo di Tata Matilda, una governante magica che, con il suo bastone magico, insegna ai bambini lezioni di vita importanti, unendo la famiglia e sventando i piani del losco cognato di Isabel, Phil, che vuole appropriarsi della fattoria.

Tata Matilda e il grande botto – Cast

Emma Thompson come Tata Matilda/Nanny McPhee

Maggie Gyllenhaal come Isabel Green

Rhys Ifans come Phil Green, il cognato di Isabel

Ralph Fiennes come Lord Gray, il padre dei cugini Celia e Cyril

Maggie Smith come Mrs. Docherty

Asa Butterfield come Norman Green, figlio di Isabel

Lil Woods come Megsie Green, figlia di Isabel

Oscar Steer come Vincent Green, figlio di Isabel

Rosie Taylor-Ritson come Celia Gray, cugina di città

Eros Vlahos come Cyril Gray, cugino di città

Sam Kelly come Mr. Docherty

