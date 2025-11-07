Tale e quale show: le imitazioni di stasera, 7 novembre 2025

Venerdì 7 novembre appuntamento con la settima e ultima puntata di Tale e Quale Show, che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: come noto dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni puntata 7

Carmen Di Pietro – Mina (Le mille bolle blu)
Le Donatella – Le Gemelle Kessler (Da Da Umpa)
Antonella Fiordelisi – Rose Villain (Click Boom)
Pamela Petrarolo – Emma (Calore)
Maryna – Raffaella Carrà (Pedro)
Samuele Cavallo – Jon Bon Jovi (You give love a bad name)
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Gigi Proietti e Claudio Villa (?)
Gianni Ippoliti – Cristiano Malgioglio (Mi sono innamorato di tuo marito)
Tony Maiello – Gigi D’Alessio (Non dirgli mai)
Peppe Quintale – Tom Jones (Sex bomb)

