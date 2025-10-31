Tale e quale show: le imitazioni di stasera, 31 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 31 ottobre appuntamento con la sesta puntata di Tale e Quale Show, che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: come noto dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni sesta puntata

Carmen Di Pietro – Boy George (Do you really want to hurt me)

Le Donatella – Ditonellapiaga e Rettore (Chimica)

Antonella Fiordelisi – Clara (Diamanti grezzi)

Pamela Petrarolo – Fiorella Mannoia (Quello che le donne non dicono)

Maryna – Serena Brancale (Anema e core)

Samuele Cavallo – Diodato (Fai rumore)

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Frankenstein e Mercoledì Addams (?)

Gianni Ippoliti – Peppino di Capri (Champagne)

Tony Maiello – Mahmood (Soldi)

Peppe Quintale – Barry Gibb dei Bee Gees (Staying alive)