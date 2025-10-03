Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 3 ottobre appuntamento con la quindicesima edizione di Tale e Quale Show, con la seconda puntata che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni seconda puntata

Peppe Quintale – Achille Lauro (Bam bam twist)

Maryna – Anna Oxa (Un’emozione da poco)

Antonella Fiordelisi – Dua Lipa (Houdini)

Tony Maiello – Ed Sheeran (Perfect)

Le Donatella – Baby K e Giusy Ferreri (Roma-Bangkok)

Gianni Ippoliti – Fred Bongusto (Una rotonda sul mare)

Pamela Petrarolo – Rita Pavone (Il ballo del mattone)

Carmen Di Pietro – Ambra Angiolini (T’appartengo)

Samuele Cavallo – Benson Boone (Beautiful Things)

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi (Meraviglioso)

