Tale e quale show: le imitazioni di stasera, 17 ottobre 2025

Venerdì 17 ottobre appuntamento con la quarta puntata di Tale e Quale Show, che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: come noto dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni quarta puntata

Antonella Fiordelisi sarà Anna Pepe (Bando)

Carmen Di Pietro sarà Celine Dion (I will always love you)

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Renato Carosone e Rocco Hunt (Tu vuo’ fa’ l’americano)

Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi (Fatti mandare dalla Mamma)

Le Donatella saranno Paola & Chiara (Vamos a Bailar)

Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Anna Tatangelo (Doppiamente fragili)

Pamela Petrarolo sarà Ivana Spagna (Call me)

Peppe Quintale sarà Tony Hadley (True)

Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri (Erba di casa mia)

Tony Maiello sarà Harry Styles (As It Was)