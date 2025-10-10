Tale e quale show: le imitazioni di stasera, 10 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 10 ottobre appuntamento con la terza puntata di Tale e Quale Show, che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: come noto dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni seconda puntata

Peppe Quintale – Patrick Hernandez (Born to be alive)

Le Donatella – Frida e Agnetha degli Abba (Mama mia)

Tony Maiello – Mango (Monna Lisa)

Maryna – Shakira (Whenever wherever)

Carmen Di Pietro – Ornella Vanoni (La voglia, la pazzia)

Pamela Petrarolo – Gianna Nannini (Fotoromanza)

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna – Tommy Cash e Fiorella Mannoia (?)

Samuele Cavallo – Marco Mengoni (Muhammad Alì)

Antonella Fiordelisi – Elodie (Dimenticarsi alle 7)

Gianni Ippoliti – Renato Zero (Il Carrozzone)