Tale e quale show, il Torneo: Giulia Sol è Alexia (video e gallery)

Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Giulia Sol nei panni di Alexia, con il brano “Dimmi come”, del 2002. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance.

Forse la voce troppo simile in partenza a quella di Alexia non ha permesso di notare il cambiamento di Giulia Sol, che però ha dato tutta sé stessa per un numero pieno di ritmo.

Potete vedere l’esibizione di Giulia Sol di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show – Giulia Sol è Alexia