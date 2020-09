Tale e Quale Show, esibizioni stasera: le imitazioni del 25 settembre 2020

Il 25 settembre 2020 va in onda la seconda puntata della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma di successo di Raiuno condotto da Carlo Conti in cui dieci personaggi famosi si cimentano in imitazioni di personaggi appartenenti al mondo della musica, giudicati da una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con la partecipazione di Gabriele Cirilli ed, in questa puntata, la presenza di Lino Guanciale.

Ma quali saranno le esibizioni della puntata del 25 settembre 2020 di Tale e Quale Show? Ecco l’elenco completo.

Sergio Muniz: Enrico Iglesias

Francesco Paolantoni: Alan Sorrenti

Pago: Gianni Morandi

Virginio: Diodato

Luca Ward: Ligabue

Barbara Cola: Tina Turner

Francesca Manzini: Levante

Carolina Rey: Arisa

Carmen Russo: Sabrina Salerno

Giulia Sol: Whitney Houston