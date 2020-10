Tale e quale show: Carolina Rey è Gaia (video e gallery)

Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Carolina Rey nei panni di Gaia, con il brano “Chega”. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance.

Esibizione difficile per Carolina, data la lingua straniera. La Goggi si è complimentata per la voce e per capacità di adattarsi ai generi che le sono proposti, sebbene con Gaia sarebbe dovuta essere più intima.

Potete vedere l’esibizione di Carolina Rey di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show – Carolina Rey è Gaia