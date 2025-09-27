Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Tony Maiello, che ha interpretato Sal Da Vinci con il brano Rossetto e caffè.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Un ottimo esordio per Maiello, speriamo si confermi.

Potete vedere l’esibizione di Tony Maiello di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Tony Maiello – Sal Da vinci

