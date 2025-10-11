Tale e quale show 2025: Tony Maiello è Mango (video)

La puntata del 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Tony Maiello, che ha interpretato il grande Mango con il brano La Rondine.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. La vocalità ricordava un po’ quella originale, ma le stonature si sono sentite parecchio.
Potete vedere l’esibizione di Tony Maiello di stasera nel video che vi proponiamo.
