Tale e quale show 2025: Tony Maiello è Mahmood (video)

La sesta puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione di Tony Maiello, che ha interpretato Mahmood con il brano sanremese Tuta Gold.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Un’ottima esibizione, con un timbro davvero simile all’originale, per quanto Mahmood sia difficile da imitare e Maiello sia stato un po’ aiutato dai vari filtri.
Potete vedere l’esibizione di Tony Maiello di stasera nel video che vi proponiamo.
