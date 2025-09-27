Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione dell’attore Samuele Cavallo, che ha interpretato Olly con il brano Balorda Nostalgia, vincitore di Sanremo 2025.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Senza dubbio un’ottima interpretazione (meno buona la somiglianza fisica, ma quella non è colpa sua).

Potete vedere l’esibizione di Samuele Cavallo di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Samuele Cavallo – Olly

