Tale e quale show 2025: Samuele Cavallo è Bon Jovi (video)

La settima puntata del 7 novembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione dell’attore Samuele Cavallo, che ha interpretato Bon Jovi con il brano Always.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Se nelle altre puntate aveva fatto delle ottime performance, stasera gli è mancata proprio la voce appena la canzone ha iniziato a salire.
Potete vedere l’esibizione di Samuele Cavallo di stasera nel video che vi proponiamo.
