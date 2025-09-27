Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della showgirl Pamela Petrarolo, che ha interpretato Noemi con il brano Se t’innamori muori.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Pamela è partita col piede giusto. Una buona esibizione per lei!

Potete vedere l’esibizione di Carmen Di Pietro di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Pamela Petrarolo – Noemi

