Tale e quale show 2025: Pamela Petrarolo è Noemi
La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della showgirl Pamela Petrarolo, che ha interpretato Noemi con il brano Se t’innamori muori.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Pamela è partita col piede giusto. Una buona esibizione per lei!
