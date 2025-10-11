Tale e quale show 2025: Maryna è Shakira (video)

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi . Ha cantato abbastanza bene, ma non ci è sembrata particolarmente somigliante.

La puntata del 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show , il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1 , ha mostrato l’esibizione della content creator e attrice Maryna (nome d’arte di Marina Valdemoro Maino), che ha interpretato Shakira con il brano Objection (Tango).

