Tale e quale show 2025: Maryna è Serena Brancale (video)

La sesta puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della content creator e attrice Maryna (nome d’arte di Marina Valdemoro Maino), che ha interpretato Serena Brancale con il brano sanremese Anema e Core.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Una buona esibizione per lei, che si conferma anche una bravissima cantante.
Potete vedere l’esibizione di Maryna di stasera nel video che vi proponiamo.
Lascia un commento