La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della content creator e attrice Maryna (nome d’arte di Marina Valdemoro Maino), che ha interpretato Lady Gaga con il brano Born this way.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Sicuramente c’era una buona somiglianza. Maryna è partita col piede giusto.

Potete vedere l’esibizione di Maryna di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Maryna – Lady Gaga

