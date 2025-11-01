Tale e quale show 2025: le Donatella sono Rettore e Ditonellapiaga (video)

La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione delle Donatella, che hanno interpretato il duo sanremese Rettore e Ditonellapiaga con il brano Chimica.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non sono state malaccio, le abbiamo preferite ad altre esibizioni.
Potete vedere l’esibizione delle Donatella di stasera nel video che vi proponiamo.
Video Tale e Quale Show: le Donatella – Rettore e Ditonellapiaga
