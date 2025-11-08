Tale e quale show 2025: le Donatella sono le Gemelle Kessler (video)

08/11/2025

La puntata del 7 novembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione delle Donatella, che hanno interpretato le celeberrime Gemelle Kessler con il brano La notte è piccola.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Stasera ci sono piaciute più delle altre volte!

Potete vedere l’esibizione delle Donatella di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: le Donatella – Gemelle Kessler

