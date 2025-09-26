Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione delle Donatella, che hanno interpretato Serena Brancale e Alessandra Amoroso con la hit dell’estate Serenata.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non ci sono sembrate malaccio in questo esordio.

Potete vedere l’esibizione delle Donatella di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: le Donatella – Serena Brancale e Alessandra Amoroso

