Tale e quale show 2025: le Donatella sono Brancale e Amoroso (video)
La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione delle Donatella, che hanno interpretato Serena Brancale e Alessandra Amoroso con la hit dell’estate Serenata.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non ci sono sembrate malaccio in questo esordio.
Potete vedere l’esibizione delle Donatella di stasera nel video che vi proponiamo.