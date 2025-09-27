Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della strana coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno interpretato un duetto “inedito” tra Lucio Corsi e Luciano Pavarotti con il brano Volevo essere un duro.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Si sa che questa coppia non è nel programma per gareggiare sul serio, ma qualche somiglianza l’abbiamo trovata.

Potete vedere l’esibizione di Insinna e Cirilli di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Insinna e Cirilli – Lucio Corsi e Pavarotti

