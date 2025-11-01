Tale e quale show 2025: Insinna e Cirilli sono Mercoledì e Frankenstein (video)

01/11/2025 Debora Marighetti

La sesta puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della strana coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno interpretato un duetto vestiti da Mercoledì Addams e Frankenstein, sulle note di Puttin’ on the Ritz e Bloody Mary.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Pur essendo la serata di Halloween, non abbiamo trovato un vero senso per questa esibizione. Peccato.

Potete vedere l’esibizione di Insinna e Cirilli di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Insinna e Cirilli – Mercoledì e Frankenstein

