La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della showgirl Carmen Di Pietro, che ha interpretato Madonna con il brano La Isla Bonita.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non ci aspettavamo molto dalla Di Pietro…e così è stato. E’ nel programma per giocarsi l’ultimo posto.

Potete vedere l’esibizione di Carmen Di Pietro di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Carmen Di Pietro – Madonna

