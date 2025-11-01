Tale e quale show 2025: Carmen Di Pietro è Boy George

La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della showgirl Carmen Di Pietro, che ha interpretato Boy George con il brano Karma Chameleon.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. E’ la puntata di Halloween…l’esibizione in questo senso non si può dire che non sia azzeccata.
Potete vedere l’esibizione di Carmen Di Pietro di stasera nel video che vi proponiamo.
Video Tale e Quale Show: Carmen Di Pietro – Boy George
