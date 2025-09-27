Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della modella e influencer Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Gaia con il brano Chiamo io chiami tu.

A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non ha cantato male. Sulla somiglianza del timbro ci riserviamo di giudicare la settimana prossima.

Potete vedere l’esibizione di Antonella Fiordelisi di stasera nel video che vi proponiamo.

Video Tale e Quale Show: Antonella Fiordelisi – Gaia

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram