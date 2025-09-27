Tale e quale show 2025: Antonella Fiordelisi è Gaia (video)
La puntata del 26 settembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della modella e influencer Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Gaia con il brano Chiamo io chiami tu.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Non ha cantato male. Sulla somiglianza del timbro ci riserviamo di giudicare la settimana prossima.
Potete vedere l’esibizione di Antonella Fiordelisi di stasera nel video che vi proponiamo.