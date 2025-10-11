Tale e quale show 2025: Antonella Fiordelisi è Elodie (video)

La puntata del 10 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della modella e influencer Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Elodie con il brano sanremese Dimenticarsi alle 7.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Siamo perplessi sia sulla somiglianza vocale, che sulla somiglianza fisica, praticamente inesistente.
Potete vedere l’esibizione di Antonella Fiordelisi di stasera nel video che vi proponiamo.
