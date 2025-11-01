Tale e quale show 2025: Antonella Fiordelisi è Clara (video)

La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione della modella e influencer Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Clara con il brano sanremese Diamanti Grezzi.
A giudicare l’esibizione è stata la giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Sebbene Antonella abbia cantato molto bene, non ci è sembrata particolarmente somigliante all’originale.
Potete vedere l’esibizione di Antonella Fiordelisi di stasera nel video che vi proponiamo.
