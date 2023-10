Tale e quale show 2023: Scialpi non canta perché senza voce (video e gallery)

La quinta puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’ennesima sorpresa, dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta: Scialpi completamente senza voce e impossibilitato a cantare. Il cantante avrebbe dovuto interpretare Nick dei Cugini di Campagna, con il mitico brano Anima Mia.

Purtroppo, a causa di una raucedine che si è protratta più del previsto, Scialpi non si è potuto esibire. Ha tentato qualsiasi cosa per far tornare la voce, comprese le punture di cortisone, ma senza successo. Lo farà però la prossima settimana.