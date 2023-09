Tale e Quale Show 2023: puntate e cast

Stasera, 22 settembre 2023, su Rai1 partirà la tredicesima edizione di Tale e Quale Show, il fortunato programma condotto da Carlo Conti che vede un gruppo di personaggi famosi interpretare alcune celebrità dello spettacolo con brani notissimi al pubblico, vestiti e truccati esattamente come loro. La regia, come sempre, sarà affidata a Maurizio Pagnussat, per una produzione Rai1-Endemol Shine Italy.

I vip in gara quest’anno saranno 12 e saranno giudicati dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata vedremo poi la presenza di un quarto giudice, sempre diverso. Inoltre gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega preferito della serata o auto-votandosi. Si formerà così una classifica provvisoria che porterà, a fine edizione, all’elezione del vincitore.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2023

I protagonisti della tredicesima edizione di Tale e Quale Show saranno: la showgirl Ginevra Lamborghini, l’attrice e cantante Ilaria Mongiovì, l’attrice e showgirl Pamela Prati, la cantante Jasmine Rotolo, la conduttrice Maria Teresa Ruta, la cantante Jo Squillo, l’attore Alex Belli, il cantautore Gaudiano, il cantante Lorenzo Licitra, il cantante Scialpi. Nel ruolo dei ripetenti, ritroveremo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con le loro esibizioni di certo originali e mai… banali.

I concorrenti, nel corso delle settimane, saranno aiutati nelle loro trasformazioni dai tutor, ovvero i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show 2023: quante puntate sono?

L’edizione 2023 di Tale e Quale Show andrà in onda su Rai1 per 8 prime serate, di venerdì, a partire dal 22 settembre 2022.

Tale e Quale Show 2023 in streaming

Tutte le puntata di Tale e Quale Show 2022 saranno visibili anche in streaming a questo link. Dopo la messa in onda, saranno disponibili sulla piattaforma Raiplay.