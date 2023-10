Tale e quale show 2023: Pamela Prati è Renato Zero (video e gallery)

La quinta puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della showgirl Pamela Prati, nei panni di Renato Zero, con il celebre brano Triangolo. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Sebbene le movenze e il trucco fossero davvero buoni, la prova a cui è stata sottoposta la Prati era decisamente troppo difficile. Però c’ha provato.

Potete vedere l’esibizione di Pamela Prati di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Pamela Prati – Renato Zero