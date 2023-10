Tale e quale show 2023: Maria Teresa Ruta è Nancy Sinatra (video e gallery)

La sesta puntata del 27 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della simpatica conduttrice Maria Teresa Ruta, nei panni della cantante Nancy Sinatra, con il mitico brano These Boots Are Made For Walkin’. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” e Alessia Marcuzzi come giudici aggiunti, ha commentato e votato quanto visto.

Dopo l’infortunio di due settimane fa, la Ruta è tornata al proprio posto. Molto contenuta, è riuscita a portare a casa una buona esibizione, probabilmente la migliore che ha portato nel programma fino ad ora.

Potete vedere l’esibizione di Maria Teresa Ruta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Maria Teresa Ruta – Nancy Sinatra