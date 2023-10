Tale e quale show 2023: Lorenzo Licitra è Adam Levine (video e gallery)

La quarta puntata del 13 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del bravo cantante Lorenzo Licitra, nei panni di Adam Levine, leader dei Maroon5, con il brano This Love. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Antonino Cannavacciuolo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Stasera non ci ha convinto particolarmente, anche se ha cantato sicuramente bene. Però di Levine c’era ben poco.

Potete vedere l’esibizione di Lorenzo Licitra di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Lorenzo Licitra – Adam Levine