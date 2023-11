Tale e quale show 2023: Jo Squillo è Jennifer Lopez (video e gallery)

La settima puntata del 3 novembre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante Jo Squillo nei panni della celebre Jennifer Lopez, con il celeberrimo brano Nessuno. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Per la settima puntata consecutiva la Squillo ha cantato come se stessa. Ha ballato piuttosto bene e ha portato sul palco uno show carino, pur non assomigliando all’originale.

Potete vedere l’esibizione di Jo Squillo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Jo Squillo – Jennifer Lopez