Tale e quale show 2023: Jasmine Rotolo è Rihanna (video e gallery)

La quinta puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante Jasmine Rotolo, figlia della nota showgirl Stefania Rotolo, nei panni di Rihanna, con il celeberrimo brano Umbrella. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Sebbene fisicamente i truccatori abbiano fatto un capolavoro, vocalmente stasera la Rotolo non assomigliava per nulla all’originale. Inoltre ha avuto bisogno del gobbo per tutta la durata della canzone e questo non ci è piaciuto.

Potete vedere l’esibizione di Jasmine Rotolo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Jasmine Rotolo – Rihanna