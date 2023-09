Tale e quale show 2023: Jasmine Rotolo è Gloria Gaynor (video e gallery)

La prima puntata del 22 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante Jasmine Rotolo, figlia della nota showgirl Stefania Rotolo, nei panni di Gloria Gaynor, con lo storico brano I will survive. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Chiara Ferragni” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non si può certo dire che la Rotolo abbia cantato male. Sebbene la somiglianza vocale non sia stata perfetta, l’esibizione è ben riuscita e non possiamo che promuoverla.

Potete vedere l’esibizione di Jasmine Rotolo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.