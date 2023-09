Tale e quale show 2023: Ilaria Mongiovì è Noa (video e gallery)

La seconda puntata del 29 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante e attrice Ilaria Mongiovì, che ha esordito a 15 anni a Ti lascio una canzone, nei panni della bravissima Noa, con il brano Beautiful That Way, colonna sonora de La Vita è Bella. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Flavio Insinna” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Davvero bravissima, somigliante all’originale, intonatissima e piacevole da ascoltare. La migliore della serata a nostro avviso.

Potete vedere l’esibizione di Ilaria Mongiovì di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Ilaria Mongiovì – Noa