Tale e quale show 2023: Ilaria Mongiovì è Lady Gaga (video e gallery)

La terza puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione della cantante e attrice Ilaria Mongiovì, che ha esordito a 15 anni a Ti lascio una canzone, nei panni di Lady Gaga, con il brano “Born this way”, uno dei più famosi della cantante pop. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Belen Rodriguez (Amelia Villano) come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Davvero un’ottima esibizione: Ilaria ongiovì si conferma una delle partecipanti più brave di questa edizione, con una standing ovation tutta per lei.

Potete vedere l’esibizione di Ilaria Mongiovì di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Ilaria Mongiovì – Lady Gaga