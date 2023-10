Tale e quale show 2023: Guenda Goria è Elettra Lamborghini (video e gallery)

La quinta puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione di Guenda Goria al posto della mamma, Maria Teresa Ruta – che si è infortunata a causa dell’imitazione della scorsa settimana -, nei panni di Elettra Lamborghini, con il brano Pistolero. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Somiglianza non ce n’era, ma va detto che la povera Guenda è entrata in gioco all’ultimo momento e non ha avuto tempo di provare. Apprezziamo il tentativo.

Potete vedere l’esibizione di Maria Teresa Ruta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Guenda Goria – Elettra Lamborghini