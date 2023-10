Tale e quale show 2023: Gaudiano è Lewis Capaldi (video e gallery)

La terza puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del cantante Gaudiano, già vincitore di Sanremo Giovani nel 2021, nei panni di Lewis Capaldi, con il brano “Someone you loved” del 2018. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Belen Rodriguez (Amalia Villano) come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Una delle esibizioni più toccanti di questa serata, bravo Gaudiano!

Potete vedere l’esibizione di Gaudiano di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Gaudiano – Lewis Capaldi