Tale e quale show 2023: Gaudiano è Albano (video e gallery)

La quarta puntata del 13 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del cantante Gaudiano, già vincitore di Sanremo Giovani nel 2021, nei panni del mitico Albano Carrisi, con l’intramontabile brano Nel Sole. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Antonino Cannavacciuolo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Un’esibizione incredibile fin dalle prime note. Gaudiano si è praticamente trasformato in Albano Carrisi, non solo come timbro vocale, ma anche come potenza…nonché esteticamente. Eccezionale!

Video Tale e Quale Show: Gaudiano – Albano Carrisi