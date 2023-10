Tale e quale show 2023: Cirilli e Paolantoni sono The Ronettes (video e gallery)

La terza puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del duo dei “ripetenti” formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, stasera aiutati da Valentina Persia, nei panni dei The Ronettes, con il brano “Be my Baby” del 1963. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Belen Rodriguez (Amelia Villano) come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Cirilli e Paolantoni sono una garanzia per le risate, mentre Valentina Persia se l’è cavata molto bene.

Potete vedere l’esibizione di Cirilli e Paolantoni di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

>Video Tale e Quale Show: Cirilli e Paolantoni – The Ronettes